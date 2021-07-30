致伸(4915)法說會後股價開高走高，法人預估今年致伸EPS上看5.25元。早盤致伸股價站穩「6」字頭。

致伸第2季毛利率攀上13.3%，創新高，營利率與淨利率同步走揚，EPS為1.37元；上半年EPS為2.5元。致伸第2季營收比重方面，智慧裝置介面占52%、聲學產品占28%、視覺影像產品占14%、商用設備占6%。公司今年目標聲學產品營收占比日拉高到3成之上。

智慧介面裝置部分(主要包含PC周邊)，目前仍是貢獻致伸營收的主要業務，今年發展策略在產品多元化、提升毛利率，像是致伸毛利率較佳的電競相關產品比重持續提升；至於視覺影像方面，預期今年汽車ADAS感測相機模組出貨將受惠美系電動車大廠高速成長動能而有倍數成長，有助於毛利率較佳的非智慧手機相機模組比重持續提升，進而優化整體視覺影像產品獲利結構。

聲學部分是今年致伸成長力道最強勁的業務，法人估3Q營收季增逾3成，致伸來自家用娛樂音響系統需求持續提升，視訊會議也有新案件加入，整體聲學產品朝高階產品布局，隨著高階音響新案開始出貨、有助於該產品線獲利結構優化，該產品線獲利有望較去年明顯提升。