《證交所》力積電申請股票上市 12:342021/07/30 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 力積電(6770)(力晶積成電子製造(股)公司)今(7月30日)日送件申請股票上市，為今年第10家申請股票上市。 力晶積成電子製造公司主要產品為邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品，董事長為黃崇仁，目前實收資本額為340億5196萬元，109年合併營收為456.84億元，稅後盈餘為38.06億元，每股盈餘為1.23元。 學前教育立法 深圳禁幼稚園上市 《基金》台股輪動快速 透過基金打造專屬組合 #力積電 #申請股票上市 #力晶 #積成 #電子製造 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 社評／行善 兩岸和平最有力的保障 04:102021/07/30 焦點新聞 史無前例的三位數 聯電目標價 高盛喊102.8元 04:102021/07/30 財經要聞 滴滴赴美IPO剛滿月 傳考慮私有化下市 04:102021/07/30 財經要聞 男友只關注股市像木頭 她祭出「股票術語」溝通奏效 08:112021/07/30 社會 滴滴下市傳聞掀波瀾 在美掛牌股價漲逾11％ 09:132021/07/30 國際 人命關天仍不忘宣傳的政府 04:102021/07/30 時論廣場 《國際產業》敗在散戶 羅賓漢掛牌首日暴跌逾8％ 10:352021/07/30 財經 《金融》投資詐騙隨行情蠢動 上半年達近百件 07:452021/07/30 財經 新北議員籲保障運動選手職涯 侯友宜力挺：這很重要 11:012021/07/30 生活 東奧WATCH》湯智鈞彎弓 明爭8強門票 04:102021/07/30 焦點要聞 晶圓二哥1個月前遭砍到40元 謝金河爆某外資背後企圖 11:332021/07/30 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 晶圓二哥1個月前遭砍到40元 謝金河爆某外資背後企圖 - 財經 台積電有危機了？英特爾曝光重要利多 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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