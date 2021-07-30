力積電(6770)(力晶積成電子製造(股)公司)今(7月30日)日送件申請股票上市，為今年第10家申請股票上市。

力晶積成電子製造公司主要產品為邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品，董事長為黃崇仁，目前實收資本額為340億5196萬元，109年合併營收為456.84億元，稅後盈餘為38.06億元，每股盈餘為1.23元。

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