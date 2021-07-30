大學指考今(30)日考試進入第三天，上午第二科考試為地理科，台北市高中解題教師群認為，今年出題偏易，簡單題型占比多，考生答題輕鬆愜意。

麗山高中地理老師廖偉國表示，今年指考地理容易作答，並且與往年相同，有許多考生熟悉的傳統題型，能訓練基礎知識與觀念。特色考題包含第3題以騎腳踏車利用高度剖面圖判斷GPS軌跡與距離，第7題考南亞地區的板塊，第10題考台灣國家公園的生態特色，第14題考高腳屋與氣候關係，第16題考南迴歸線的沿線氣候類型，非選第一大題考美國龍捲風。

南湖高中地理老師林靜怡指出，困難題目不多，僅第13題附圖非課本傳統的水文歷線圖，學生不容易轉換。第37題部分，學生得透過地圖計算流域面積，但圖上只有比例尺，計算不易。非選題第1到4題，考生必須在地圖找出強烈冷暖氣團交會之處，且配合大範圍平原地形，才能找出答案。

中山女高地理老師林姿吟認為，整份試題簡單題型占比多，考生答題輕鬆愜意，與往年相較，去年屬於較難題型有16分，今年則降至12分，僅6題。至於圖表題方面則延續近兩年趨勢，今年圖表題占54％，去年58.3％，兩年比例差不多。今年有些往年常見的主要概念，如氣候類型判釋、等高線地形圖等都比較少出現。

林姿吟也說，跨冊成為命題常態，今年有關台灣試題總共有18題，這些台灣試題大部分會跨冊整合，應用到第1冊自然環境的背景和第2冊產業、人口等基礎內涵作為答題的背景知識，題目也運用學生生活經驗，符合素養題型融入生活的真實情境。