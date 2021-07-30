板橋新光健檢中心引進電子式腸胃內視鏡。鄭郁蓁攝影

板橋新光健檢中心引進電子式腸胃內視鏡。鄭郁蓁攝影

本土新冠疫情延燒超過兩個月，許多民眾不敢上醫院，因此健康問題被延誤，板橋新光健檢中心院長朱光恩表示，以新光體系來看，平均每年健檢人潮約有2.2萬到2.5萬之間，今年至今僅約7千人，預估警戒降級後，各大醫院健檢人潮會爆量，提醒民眾仍要定期維持健檢，早期發現治療，才是預後的重要關鍵。

板橋新光健檢中心今天開幕，主打高檔健檢服務，以新光醫療體系為基礎，串連園區內住宿、餐廳、健身房、游泳池等，提供醫療龍式的醫療服務。

板橋新光健檢中心主任朱光恩表示，以新光醫院的健檢服務來看，過去平均每年都有2.2萬～2.5萬名的民眾做健檢服務，但今年上半年以來受到疫情影響，至今只累積約7千人，可以想見，疫情解禁後，至少會有1.5萬～2萬名民眾回流安排健檢。

擅長腸胃內視鏡檢查的朱光恩，25年來已經有超過7萬例，操作執行大腸直腸腸胃鏡檢查的經驗，他表示，大、直腸癌，是民眾最能預防的癌症之一，尤其45歲以上每一到兩年檢查一次，就可以找到息肉來及早預防，卻偏偏每年都高於癌症死亡前三名，可見執行健檢的習慣還不夠普及。

朱光恩表示，這次板橋新光健檢中心引進高解析度電子式腸胃內視鏡，配合獲得國際認證的人工智慧及先進影像提升輔助系統，透過AI腸胃鏡內視鏡系統，即使是小至0.01公分的息肉都可以被找出來，一旦發現病灶，機器就會發出示警聲音，提醒醫師，降低誤判風險。