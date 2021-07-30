歐股早段從前一日創紀錄的高點回落。市場對Delta變種病毒以及中國監管行動的擔憂，抵銷了企業財報表現。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌3.94點或0.85%，為460.01點；不過歐股仍有望在七月實現連六個月上漲的走勢。而亞洲幾個股市預計將創下自疫情爆發以來最大單月跌幅。

對中國有曝險的礦業股領跌，早盤重挫2.6%。

義大利裕信銀行(UniCredit)上漲5.7%。該行公布淨利高於預期；裕信並在周四晚間表示，正就收購競爭對手西雅那銀行(Monte dei Paschi di Siena)與政府展開談判。西雅那銀行也大漲9.6%。

雷諾汽車漲3.3%。該公司預期，儘管晶片短缺影響供應，公司在2021年將重返獲利。

英國航空擁有者IAG集團跌3.4%。該集團表示，夏季航班客運量將升到疫情爆發前水準的45%，但警告不確定性因素仍存在。