前總統李登輝辭世屆滿一周年，蔡英文總統與副總統賴清德30日低調到五指山國軍示範公墓追思致意，不過行程並未開放採訪，事後李登輝基金會董事長李安妮（如圖）表示過程簡單隆重，十分感謝蔡總統在許多細節上「溫暖」的舉動，讓家屬感到安慰。（張鎧乙攝）

前總統李登輝今逝世滿週年，國史館《關鍵1991年：李登輝與台灣民主元年》展覽的今開幕典禮，李登輝女兒李安妮致詞時向國民黨喊話，「不要忘了，90年代台灣最輝煌這個民主過程，是國民黨在執政」。

李安妮強調，「我剛剛也在想要不要用這個作為結語來對國民黨喊話？希望大家能夠團結在民主的這樣價值下，藉著推動李登輝紀念圖書館能夠把台灣團結起來。我想權力是一時的，價值才是永久的。」

李安妮致詞時指出，做為李登輝這個人，當然有人喜歡、有人討厭他。但伴隨在周圍的叫做台灣民主。1990年代是國民黨在執政。她今日在父親靈前說，「我不會有你的高度，可是我一定會保持溫度」，也就是用民主才可以把台灣人民團結在一起；唯有用民主這個東西才可以把台灣人民團結在一起。

她還口氣略為激動說，她曾百思不解，台灣在談民主化過程，當時的執政是國民黨。可是為什麼好像現階段，「（嘆口氣）突然...大家對那件事情....」。

李安妮說，「因為我沒有政黨的色彩。」她覺得國民黨可以好好的在台灣民主的大價值下，把人民、國家團結起來。不要忘了，90年代台灣最輝煌這個民主過程，是國民黨在執政」。