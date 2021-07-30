全台瘋奧運，民眾為台灣選手齊心打氣，每每傳回好消息總是令人興奮不已。運動風潮再起颳起旋風，有網友好奇詢問「會支持家人當職業選手嗎？」引發網友熱議，不少人都持反對意見，認為「台灣體育環境很不友善！」因此不希望家人或小孩走上體育的路。

原PO在批踢踢以「全球瘋奧運，大家會支持家人當職業選手嗎？」為題發文，表示現在全球都在瘋奧運，連台灣也不例外，且台灣社會對於好的職業運動選手評價都很高，社會地位也不錯，因此很好其是否會左右國人對於未來的職涯規劃，運動選手是否也會成為選項之一。

原PO用詹家姐妹舉例，「大家會像詹家姊妹的爸爸那樣，刻意栽培他們某項運動嗎？引導他們將來走上職業選手的路？」還是只希望孩子或家人把運動當興趣，不想他們這當成未來的工作出路？

大多數網友抱持反對的態度，留言表示「只有極少數像郭婞淳是靠國家栽培」、「認真說，要看家裡條件有沒有辦法支持」、「體育選手很辛苦欸，真正成名的可能百分之一不到，更何況台灣體育環境感覺很不友善」、「目前台灣長輩觀念還是太保守」

也有人點出實際面，「光培訓的錢遠遠超過獎金」、「練體育比讀書還花錢」、「沒幾個人家裡有辦法支撐培養」，認為光是培訓就要花上一筆錢﹔但也有網友持正面態度，認為「有天份就支持」、「適性發展，孩子的靈魂是自由的」、「順其自然啦，有能力就去做啊」、「小孩要幹嘛，能力許可我都支持」。

不少人認為「經濟因素」是關鍵，想更加鞏固自己的經濟實力，也可透過兼職增加收入，另外，1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。