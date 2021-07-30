亞泰(4974)公佈上半年財報，其中第2季稅後盈餘為1.23億元，季增33%，累計上半年每股盈餘為2.98元，再創歷年同期新高，展望下半年，亞泰總經理吳淑品表示，下半年很樂觀，會比上半年好，新產能將於9月陸續開出，屆時年產能將增至3800萬套。

亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠，產品廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商。

受惠於全球新冠肺炎疫情之下遠距生活需求強勁，亞泰第2季合併營收約10.67億元，季增率5%，由於營收成長及營運效率提升，帶動毛利率增長，營業毛利約2.06億元，季增率34%，營業利益約1.52億元，季增率35%，本業獲利創歷年同期新高，單季稅後盈餘約1.23億元，季增率33%，單季每股盈餘達1.7元；累計上半年合併營收約20.87億元，年增率16%，營業毛利約3.6億元，年增率19%，主係營收成長所致，營業利益約2.65億元，年增率20%，稅後盈餘約2.16億元，年增率13%，每股盈餘2.98元；上半年營收及獲利再創同期新高。

由於市場對於CIS影像感測器的需求依舊強勁，亞泰目前產能滿載，深圳廠產能擴充計畫持續進行，新產能預計下半年開出。

亞泰影像今年規畫1.5億元到2億元資本支出擴產，新設備正陸續進駐中，預計9月起新產能將陸續開出，屆時年產能將由目前的3200萬套增加至3800萬套。