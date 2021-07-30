張立東為了闖關，用手臂力量推動自己在地上滑行。（台視提供）

台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》明天（31日）晚8點將播出最新一集，配合最新疫情管制規定，並保護藝人安全，節目從線上改為棚內，推出「棚內首錄挑戰賽」，在醫用口罩外還特製了笑臉的布口罩，讓大夥安心錄影。邀請啦啦隊女神籃籃及粿粿加入來賓陣容，為大家加油打氣，兩位也戴起笑臉口罩，籃籃面露難色，委曲表示：「我這個臉笑的也太假了吧！看起來很不真心。」

張立東回頭一看立刻發現異狀，並笑說：「這是黃豪平的臉吧，難怪這麼討厭！」鯰魚哥也發現粿粿的口罩不太對勁，笑問口罩是不是準備給今天沒來的Teddy？粿粿也著承認說：「好像有色差。」，錄影當天剛好是籃籃生日，她先是撒嬌問：「壽星有多3顆lucky ball嗎？」接著感性許願：「希望疫情越來越平穩，大家可以正常的錄影。」

《3國智》主持群自5月底自疫情三級警戒後就沒有碰面，遇到久違的夥伴，即使還未能在外景也開心的手舞足蹈，納豆對於好不容易能夠再度錄影，興奮表示：「爽！錄影就是舒服！」王少偉也透露，在疫情期間經營起自己的影音頻道，現在可以自稱「油土伯」。

黃豪平一直都透過視訊和主持群溝通，這回終於遇到貨真價實的夥伴，也振臂高喊宣告：「各位觀眾我們回來啦！」隨後進入挑戰賽後，籃籃和粿粿考驗平衡感和速度，認真專注的神情，讓主持群為她們加油打氣。隨後張立東和粿粿挑戰另一關卡，兩人奮力用手臂力量推動自己在地上滑行，張立東玩到最後還被發現臉色發白，大夥笑問：「很累嗎？」只見張立東上氣不接下氣，話都說不出來，棚內錄影一點也不比外景輕鬆。