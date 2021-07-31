目前台灣疫苗數量不足，多數民眾都在等待外國疫苗持續到貨，但日前國產高端疫苗迅速通過EUA，還馬上被納公費施打選項，引發不少民眾疑慮；而衛福部長陳時中日前指出，若未來國外疫苗供貨吃緊，第五輪疫苗接種就是「手上有甚麼疫苗就打甚麼」，讓外界推估高端疫苗極可能進場接手。對此，不少網友批，都照民進黨劇本走了，憂「打高端不可避了」。

據統計，目前疫苗累積接種782萬6972人次，疫苗人口涵蓋率31.86％，劑次人口比33.22％。但根據估算，打完第四輪後，有人推估國內AZ疫苗疫苗僅剩16萬劑。對此，陳時中表示這估計數量相當準確，也坦言現在疫苗供貨吃緊，供貨有延遲問題，盡量有就盡量拿出來打。

國內AZ疫苗快速消耗，第四輪打完後恐怕會出現沒疫苗可打的窘境，第五輪是否會開放莫德納接種？對此陳時中日前回應，第四輪AZ疫苗一定夠，第五輪會以手上有的疫苗來開放施打。

「手上有的疫苗」，外界多分析恐是日前才通過EUA的國產高端疫苗，這點引發網友討論，紛紛在PTT論壇發文表示「民進黨強推高端無所不用其極」、「都照民進黨劇本走了，打高端不可避」、「離譜到極點，連自己的三期保護力都不知道，就要開混打」、「寧可等待，也不要委屈自己，拿自己的健康、性命開玩笑」。