東京奧運會帆板項目女子帆板RS：X級決賽，盧雲秀奪金情形。（澎湃新聞）

東京奧運會帆板項目女子帆板RS：X級決賽情形，盧雲秀（左二）奪金。（澎湃新聞）

東京奧運帆板項目比賽7月31日下午女子帆板RS：X級決賽，大陸選手盧雲秀以總分36分為中國拿到第20面金牌。賽前她說：「我們閩南話有一句叫，三分天註定、七分靠打拚。我覺得既然老天爺已經給了我那麼多分，那我去打拼也沒有什麼可擔心的。」

澎湃新聞報導，帆板與帆船比賽不同，帆板RS：X級於2004年11月被世界帆聯選為奧運會帆板男女比賽器材。相繼在2008年北京、2012年倫敦、2016年里約和本屆東京奧運使用。比賽在海面進行，場地由3個浮標構成等邊三角形，每段航道長度為2-2.5海里。每一輪第一名得1分，第二名得2分，第三名得3分，第四名得4分，以此類推。

前10名船隻進入決賽（獎牌輪）。每條帆船在每一輪比賽中的名次得分相加，總得分最少者獲勝。每輪競賽時間大致20到30分鐘不等。

盧雲秀1996年9月出生在福建漳浦杜潯鎮范陽村，原本練長跑，後經老師推薦前往漳浦少體校，後來被選入福建省帆船帆板運動管理中心，先是身材瘦小被帆船隊「退貨」，幸好帆板教練高傳衛慧眼，看準她身材，適合改練帆板項目。

2010年，盧雲秀在新疆參加生平第一場帆板賽倒數第一，幸好沒放棄，苦練一年後，在山東日照大陸全國青少年帆板錦標賽獲得第二名，2012年錦標賽在上海舉行，她已獲得場地賽與長距離兩項冠軍。

盧雲秀回憶掙扎的日子說：「當自己遇到挫折時，不會輕言放棄，只有過程我努力過了，哪怕結果不如意，我也不會再有後悔。」

2013年盧雲秀入選大陸國家隊，在世界青年錦標賽女子RS：X級帆板賽，是中國隊第一次在該項賽事奪金。接著，盧雲秀拿到大陸全運會、大陸全國錦標賽、中國帆船聯賽多項冠軍。2016在世界盃RS：X級女子帆板比賽拿到銅牌，2019年更一舉奪得美國邁阿密世界盃、國際帆聯世界盃日本江之島站、義大利2019帆板世錦賽等比賽冠軍。

出發到東京奧運期前，盧雲秀表示：「我想現在我的目標更明確了，我要做的就只有一件事──拿到東京奧運冠軍。」 「我們閩南話有一句叫，三分天註定、七分靠打拚。我覺得既然老天爺已經給了我那麼多分，那我去打拼也沒有什麼可擔心。」