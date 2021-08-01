身為臺灣這塊美麗土地原本的主人，原住民族長期以來遭受「山胞」、「高砂」、「番」等污名化稱呼，今(1)日適逢年度原住民族日，為紀念1994年8月1日憲法將「山胞」正名為「原住民」，今日洽滿27年，原住民朋友表示，原住民永遠是原住民，我們以原住民身份為榮。

原住民族委員會今日於圓山飯店舉辦「81原住民族日：正名27週年回顧與前瞻」活動，說明原住民族正名修憲過程以及原住民族基本法的推動立法，前瞻台灣未來多元族群的共榮，各國駐台代表也一同響應。

原民會主委夷將.拔路兒(Icyang Parod)表示，原住民族的名稱，最早來自於1984年成立的「臺灣原住民族權利促進會」，首先以「原住民族」取代當時的「山胞」名稱，經歷原住民族人10年抗爭，1994年4月10日故李前總統登輝先生於屏東三地門於當時文建會舉辦的原住民文化會議，首度以國家元首的身分稱呼「原住民」，當年8月日終於「原住民」正名入憲，而後再於1997年7月18日修憲通過將「原住民」再正名為具集體權念的「原住民族」，也終於脫離400年來被迫使用番，高砂，山胞等污名化稱呼。

拔路兒指出，原住民族權利發展歷經1994年「原住民正名修憲成功、2005年「原住民族基本法」立法，以及2016年「蔡英文總統代表政府向原住民族道歉」等三個重要的里程碑，尤其透過總統府原轉會中總統與各族推舉代表的對話平台的運作，原住民族語言，土地，教育等領域都有大幅進步。

拔路兒說，從原住民族訴求正名開始到今天，原住民族權利發展已近40年，「山胞」正名為「原住民族」就是開啟後續一系列進步政策的歷史關鍵，期盼社會大眾理解原住民族的處境，希望各機關能與原民會一同持續落實多元文化的政策，這是紀念原住民族日的重要目的。

活動現場，烏來國小學生演唱動人的原運組曲，透過動人歌聲與舞蹈，讓所有人知道「原住民永遠是原住民」，是這塊美麗寶島的主人。