嘉義縣新港低窪淹水 民眾受困工寮拒絕疏散 14:322021/08/01 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西南氣流持續發威，嘉義縣新港鄉低窪處淹水。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 平原地區低漥處紛傳淹水災情，新港鄉共和村有人向新港消防分隊求援，指一對父子居住工寮因淹水受困，情況危急，新港消防分隊下午1點32分獲報後前往協助疏散，發現工寮內僅1位民眾，且表示不需要協助疏散，若有需要會自行前往二樓避難。 改善永安低窪地區積水 高雄水利局9月完工 高雄豪大雨 市區淹水 山區多處落石 #淹水 #新港 #疏散 #工寮 #消防分隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南一夜大雨 善化累計雨量衝全國第3名 09:342021/08/01 生活 高雄水利局接獲29件積淹水災情通報 17件已退水 15:072021/07/31 生活 豪大雨來襲 中市東山路地下道雨水下水道發揮功效 12:132021/08/01 寶島 楊梅民宅竄濃煙 女受困陽台已救出 16:372021/07/30 社會 高市土石流紅色警戒 山區已撤離300多人 12:462021/08/01 社會 屏東豪雨不斷民眾堆沙包防淹水 住戶無奈：逢雨必淹 19:182021/07/31 生活 南市消防一大隊直播宣導居家安全與民眾「零距離」 20:492021/07/30 寶島 入夜雨彈持續炸 台南市府籲嚴防密集強降雨 16:022021/07/31 生活 格陵蘭島單日融冰足讓佛州淹水5公分 今年最嚴重 15:042021/07/30 國際 日月潭步道完工 九蛙疊像輕鬆拍 04:102021/07/31 地方新聞 西南氣流豪雨強灌 台南上午5區12處淹水 15:142021/07/31 生活 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 里長可幫長者預約第2劑了 疫苗平台新增這功能 - 生活 一芳董娘涵碧樓池畔脫罩拍照 違規戲水 南投縣喊罰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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