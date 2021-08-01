平原地區低漥處紛傳淹水災情，新港鄉共和村有人向新港消防分隊求援，指一對父子居住工寮因淹水受困，情況危急，新港消防分隊下午1點32分獲報後前往協助疏散，發現工寮內僅1位民眾，且表示不需要協助疏散，若有需要會自行前往二樓避難。