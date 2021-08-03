安碁資訊(6690)受惠於資安需求穩定成長，今年第二季毛利率及EPS都優於去年同期，而第二季和上半年獲利都創下歷史同期新高。展望下半年營運，受到本土疫情在5月爆發，不少專案將遞延到下半年，預估第3季業績與去年同期持平，第4季營運將優於往年，可望創全年營運高峰，今年全年營收年增樂觀預估2位數年增。

安碁資訊除了在地的資安需求外，也積極提升維運技術服務，公司也進軍海外市場，已陸續佈局泰國、印尼市場，為當地政府與企業機構提供專業資安檢測服務。目前因東南亞疫疫情升溫，考驗人力調度。

安碁資訊第二季營收2.04億元，年增12.32%；營業毛利8670萬元，年增18.53%，毛利率42.31%，優於去年同期；營業淨利2498萬元，年增16.98%；稅後淨利2053萬元，年增14.65%；第二季每股純益1.23元，優於去年同期1.07元 。

上半年營收達3.84億元，年增10.08%；營業毛利1.59億元，年增14.47%，毛利率41.50%，優於去年同期40.17%；營業淨利4566萬元，年增11.93%，營業淨利率仍維持12%；稅後淨利3725萬元，年增10.05%，稅後淨利率仍維持10%；上半年每股純益2.24元，優於去年同期2.03元。