新冠肺炎疫情肆虐，彰化在各單位的努力下，迎來連續9天「嘉玲」，彰化縣長王惠美為感謝一線辛苦消防、醫護人員，特地贈送百合花禮盒給縣內13家專責醫院、5大消防隊，慰勞他們辛苦了，王惠美說，贈送彰化NO.1的花卉，給所有NO.1的防疫人員，感謝所有無名英雄。

新冠疫情爆發到現在，縣內專責醫療院所的醫護人員，每天穿著悶熱的防護衣，守在第一線，不管是要協助篩檢、照顧確診者、或是現在幫忙施打疫苗等等，所有醫療人員都全心全意投入，齊心對抗疫情，防堵疫情擴散，多虧這些辛苦的防疫人員，才能守住彰化疫情。

彰化縣被稱為是花卉的故鄉，原因是彰化是台灣重要的花卉產地，像是菊花、非洲菊、洋桔梗、康乃馨等切花用花卉，產量都是全台第一，國內每３朵切花就有１朵是來自彰化，除了切花也有各式各樣的花卉，這次縣府與農糧署、台灣百合產業發展協會送的百合花，種植面積就有10公頃。

從7月月底開始，彰化縣副縣長洪榮章就代表縣長王惠美，親自贈送百合花到縣內的專責醫療院所，感謝他們在疫情期間協助防疫，現在又要投入疫苗接種的工作，沒日沒夜的投入作業，勇於對抗疫情，守護所有縣民的健康。

縣府表示，民眾也可以透過台灣百合產業發展協會臉書、或i花購產地百合花卉直送平台，訂購彰化優質的百合花，田尾鄉農會也能採購花卉材料箱，還有ｉ郵購、小三美日的彰化專區，都能購買彰化優質花卉品項，可以購買贈送給心愛的人，讓居家充滿幸福的味道，還能支持農民，慰勞心靈。