內政部長徐國勇今天中午由縣長翁章梁、奉天宮董事長何達煌等人陪同到嘉義縣新港鄉奉天宮視察防疫措施，徐國勇表示，上次來參拜是台灣缺水時，參拜後來果然下雨了，為感謝媽祖靈驗，特地在降二級後再到奉天宮參拜，向媽祖祈求讓台灣風調雨順。

徐國勇說，幾個月前台灣缺水時，他曾到奉天宮向媽祖祈雨，果然不久之後雨水就來了，感謝媽祖，另，目前新冠肺炎肆虐全球，台灣雖五月中旬時疫情爆發，但已順利從三級警戒降到二級，除感謝媽祖保佑外，也要感謝全國民眾配合中央政策才得以降級。

董事長何達煌表示，新港奉天宮防疫一切按照政府規定，入廟前一定先量額溫、噴酒精、實名制，到大殿後把人數控制在32人以內，遠低於規定的50人上限，落實不群聚，才可安心參拜。

針對接下來可能襲台的颱風，徐國勇指出，目前已發布海上警報，暴風半徑很可能掃過台灣西部，請全台民眾即刻做好防颱準備，他將進駐災害應變中心，今晨已指示消防局、國軍弟兄做好事前準備，防颱已然準備妥善。