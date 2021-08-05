氣象局發布大雨特報(氣象局)

中央氣象局持續發布輕度颱風盧碧的海上颱風警報，目前颱風的中心位置在東沙島的北方約 230 公里之海面上，以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉北北西進行，近中心最大風速每秒 20 公尺（約每小時 72 公里），相當於 8 級風，瞬間最大陣風每秒 28 公尺（約每小時 101 公里），相當於 10 級風，七級風暴風半徑 80 公里。颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局發布南、高、屏三地大雨特報，今(5)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

根據最新資料顯示，盧碧中心在東沙島北方海面，向北北東轉北北西移動，暴風圈已進入臺灣海峽，對臺灣海峽及東沙島海面構成威脅。海上警報範圍：臺灣海峽北部、臺灣海峽南部、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局表示，颱風逐漸接近及西南風偏強影響，今(5)日金門、澎湖、馬祖、西 半部沿海、恆春半島及東南部沿海地區易有8至10級強陣風，臺灣附近 各海面風浪亦明顯偏大，請特別留意。今日北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，目前恆春半島沿海已觀測到4米大浪， 海邊活動請注意安全。今日受颱風外圍環流影響，東沙島易有9至10級強陣風出現，並有較大雨勢，請特別注意。

颱風及其外圍環流影響，今日至週六(5日至7日)易有短延時強降雨；中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區易有持續性降雨；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；澎湖、金門、馬祖將陸續出現陣雨或雷雨，並 有局部大雨發生的機率。