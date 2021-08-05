在沒有實質利多激勵下，5日韓股平盤上下震盪，目前在3,279.87點，跌0.51點或0.02%。同時，韓元持平，公債殖利率則表現不一。

5日，韓國新增1,776例新冠病患，數量不僅比前一日要多，同時，也往上周歷史新高1,895靠攏。

三星電子與SK海力士分別跌0.6%與2.07%，而電池製造商LG化學也跌0.35%。

一美元可兌1,143.7韓元，匯率表現持平。

韓國3年期公債殖利率下跌0.9個基本點至1.409%，至於10年期的則升1.9個基本點至1.885%。