今年第9號颱風「盧碧」(Lupit）目前中心已經登陸廣東汕頭，中央氣象局表示，其外圍環流仍持續引進西南風水氣影響台灣天氣，不過颱風登陸後強度將逐漸減弱，若路徑持續偏北，預計最快傍晚17時30分解除海上颱風警報。

根據氣象局資料顯示，下午14時盧碧的中心位置約在金門西南方約180公里處，目前正以向北轉西北進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑約80公里。

氣象局技正羅雅尹表示，盧碧已經從廣東汕頭登陸，預計今明兩天會由廣東緩慢朝著福建移動，周六(7)和下周日(8)會移動到台灣北部海面，雖然在登陸後將減弱為熱帶性低氣壓，假設強度減弱，路徑也持續偏北，預計17時30分將解除海上颱風警報，但不排除盧碧周末回到海面時勢力將重整，若是增強，對台灣影響就會顯現出來，目前氣象局仍在觀察其強度變化。

受颱風外圍環流影響，台灣海峽、巴士海峽、東南部海面風浪較大，澎湖、金門、馬祖及西南部也有較強陣風，民眾要多加留意。

另外，原位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓於今日下午14時發展為輕度颱風，編號第10號(國際命名：Mirinae，中文譯名：銀河)，對台灣無直接影響。

羅雅尹指出，根據時雨量累積統計，高屏累積雨量已超過200毫米，隨著西南風水氣在下午逐漸往北上，北部及宜花地區也有局部性降雨，短時強降雨仍以中南部較為顯著，氣象局仍針對今天嘉義以南地區及台東山區發布豪雨及大雨特報，民眾須注意雷擊及強陣風，加上連日降雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。