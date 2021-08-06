有些人看對眼就想結婚，也有些人比較謹慎，徹底了解對方才會考慮結婚。星座運勢網站「星座巫師」分享，金牛座、巨蟹座、摩羯座、雙魚座面對感情時非常慎重，他們往往會花很多時間觀察另一半，看看對方的條件是否與自己的理想相符，唯有確認一切他們才願意踏入婚姻，絕對不可能閃婚。

▍1.金牛座

金牛座性格沉穩，不太會在情緒高昂時衝動下決定，本來就不太可能閃婚，再加上他們不擅長溝通，交往後往往要花比較長的時間，來確認對方是否跟自己能夠相處融洽，如果磨合順利，他才會開始認真考慮結婚的事，面對感情非常慎重。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很需要安全感，他們非常愛家，嚮往婚後穩定的生活，從年輕時就很想要組織自己的家庭，為了實現自己對美好家園的構想，他們挑選對象時非常慎重，會花很多時間考察另一半，唯有能夠讓他安心，各方面條件都合格的人，才會讓他動起結婚的念頭。

▍3.摩羯座

摩羯座面對感情時非常理智也非常現實，除非能帶來一加一大於二的利益，否則他不會輕易踏入婚姻。他們不會輕易相信另一半，甚至會暗中調查對方，無論是交友圈或經濟狀況都要弄得清清楚楚，等到完全摸清楚對方的底，他才有勇氣踏入婚姻。

▍4.雙魚座

雙魚座很重視愛情，渴望被愛，從年輕時就在感情之路上跌跌撞撞，經歷一次又一次的戀愛失敗，讓他看清現實，過去的戀情他們會遇到形形色色的人，很多都只會說甜言蜜語，卻不會真心付出，因此在適婚年齡他們反而會非常謹慎，會花許多時間觀察情人，除非出現合格的對象，他們才會認真考慮邁入下個階段。