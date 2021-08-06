不少人都羨慕能在台積電上班，薪資與福利更是許多網友茶餘飯後話題，就有台積電工程師分享自身經歷，表示自己曾因太混遭台科大退學，最終靠著自身努力，以及主管一句話，讓他成功錄取台積電，過程讓數千名網友感動不已。

男網友在《Dcard》PO文「從退學生到台積電工程師」，他表示自己是念台科大的，但因為對未來迷茫，荒廢課業，導致在大四下遭21退學，徹底封閉自己的他，決定先去服兵役逃避現實。然而轉眼間一年就過去了，退伍後依舊不知道自己未來到底要幹嘛，就應徵了一間外商當打工族，工作不輕鬆，但月薪僅25K，好在公司同事與主管對他都不錯。但不久後來了一個正職新人，什麼都不會，薪水卻比他高5000，儘管知道這就是有沒有大學畢業的學歷差別，依舊讓他相當不平衡。

某天原PO終於忍不住問主管「如果我有台科學歷，我可以在這邊當工程師嗎」，主管笑著回他「如果你有台科學歷，你現在就不會在這了」，他聽完後相當震撼，決定當天下午就辭職，考回台科把書唸完。

原PO說，看著自己同學的動態都相當有成就，下定決心買了大量參考書回家，開始埋頭自學，閉門苦讀，考古題更是直接從90年度做到105年，終於順利考回台科電子工程系，而這次他也不再翹課，一邊打工一邊念書，有時還會趁著沒客人時拿出作業來寫，只怕期末考NG。

最終原PO順利畢業，也在最近收到台積電的錄取，讓他忍不住表示「雖然對很多人覺得沒什麼，但對我來說真的意義非凡」，他說，這份offer對他的意義就是，可以從一個被照顧被給予的人，變成一個有能力照顧自己與他人的人。

不少網友也紛紛留言：「恭喜，你真的很棒」、「佩服你的決心」、「看了蠻感動的，其實永遠都不嫌晚，人生都要走過才知道」、「苦盡甘來」、「24歲要回去重讀要有很大毅力跟決心，壓力更大，佩服」、「經歷過谷底還能再回來的人真的很厲害」。