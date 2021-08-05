原PO問「香菇布朗尼」會不會太甜，讓網友全笑翻，但內行的表示烤過之後超級美味。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多產品不僅多，範圍也廣，其中幾項食物總是能颳起炫風，引發搶購潮。一名男網友在臉書詢問網友「香菇布朗尼會不會很甜」，並貼出照片，不少網友看到全笑翻，但也表示非常好吃。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO出一張照片，詢問「這個香菇布朗尼會不會很甜？？」，照片曝光後讓網友全笑翻「神比喻」，原來原PO所謂的香菇布朗尼其實是科克蘭推出的棉花糖布朗尼。

不少網友紛紛解答：「不會太甜，很好吃」、「配牛奶或茶剛剛好」、「配一杯咖啡，超級享受」、「棉花糖比較甜，但配上布朗尼就很剛好」、「絕對不會太甜，冰過也好吃」。

更有內行會員指出，這款棉花糖布朗尼要先烤過才會美味：「一定要先烤過，有烤沒烤差超多的」、「沒烤過會太乾太硬，烤過口感完全不一樣」、「沒烤之前覺得很普，烤過之後整個愛上」、「烤過+蘇格蘭經典冰淇淋...好吃」、「烤過加冰淇淋，覺得比馬芬厲害」。