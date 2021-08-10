1名網友日前訂了3片比薩作為父親節大餐，但打開紙盒後發現其中1片比薩外觀圓形看起來很不平整，每片小比薩大小不均，懷疑是由別的比薩拼裝而成；一派網友認為賣相真的不佳，應該是被動過，一派網友則認為應該只是烤的過程膨脹起來，才造成整體變形；事後店家也澄清絕對是現點現做，怒罵「非常可笑且不實的指控」。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前為了慶祝父親節買了3個大PIZZA均已請店家事先切成扇形狀，不過其中1個比薩外觀的圓形看起來相當凹凸不均，每片比薩大小不一，拼成的圓形非常奇怪，讓他質疑該比薩是遭店家從別的比薩拼裝而成，氣得PO出照片詢問網友意見。

1名網友日前訂了3片比薩作為父親節大餐，但打開紙盒後發現其中1片比薩外觀圓形看起來很不平整，每片小比薩大小不均，懷疑是由別的比薩拼裝而成。（翻攝自臉書「爆料公社」）

網友看到照片紛紛表示，「左邊明顯被切成4片(三刀)右邊被切3片(兩刀)，我也想知道怎麼切的？」「會不會這是掉到地上，然後外送員或是店員不會拼圖，所以才長這樣」、「我曾在好市多遇過單片拼裝，但當時人員有先告知我，不過拼起來還是很完整就是了」、「猛一看，好像我煎的菜圃蛋」。

不過也有網友認為應該只是切的時候沒注意，造成變形賣相不好看，「賣披薩根本沒必要做重組，重組意味著要烤兩片、兩倍時間、兩倍物力人力，幹嘛不烤第二片的時候直接給你完整的？」「應該是烤的時候底部沒打洞而膨脹起來，所以切下去的時候才會這樣」；而原PO事後也在店家的網路評論上留下照片，店家則回覆強調說餐點都是現點現做，「有什麼餐就做什麼餐，何來剩下之說？這是非常可笑且不實的指控，謝謝」。