由網易製作、龍邑遊戲代理的開放世界末日生存遊戲《明日之後》，獨特的生存題材吸引眾多玩家喜愛。2021年度大型更新「混屍人」現已正式上線，為玩家提供了一種前所未見的末日生存方式。同時，全新地圖與副本也已開放，玩家可自由闖盪全新地圖地下城、挑戰敵對混屍人副本，正面迎戰因「混屍人」這一新存在而產生變化的末日世界。

絕境新生，逆命反擊——全新生存方式「混屍人」登場

喪屍題材的作品，不論是影視、小說、動漫或是遊戲，都賦予人們無限的想像空間。而在《明日之後》，玩家除了能以人類的角度對抗喪屍之外，如今還擁有一個全新的選擇——成為半人半喪屍的「混屍人」。

混屍人是介乎人類與喪屍之間的生存型態，成為混屍人之後可保有人類的理智，同時擁有喪屍超乎現實的變異能力。雖然擁有了更強大的變異能力，但體內的喪屍力量依然蠢蠢欲動，需要隨時警惕體內的喪屍因數暴走，失去理智、完全墮落為喪屍。

不論是新玩家或老玩家，都可以透過遊戲任務選擇是否要成為混屍人，當做出了這項決定，便可在不幸被咬之後、還沒完全變為喪屍之前，使用藍色試劑成為混屍人，在絕境之中獲得新生。

年度更新「混屍人」遊戲CG動畫

外觀、戰鬥、採集——混屍人特色大揭密

混屍人的外表比起人類更為詭異和危險：雙眼呈現一藍一黑的異瞳、蒼白的皮膚、浮現喪屍特有的藍色血管，以及肩上的藍色花朵「寄生蓮」。

外觀、戰鬥、採集——混屍人特色大揭密

混屍人體內的喪屍力量使其具有更加強大的身體機能，並因其本身的半喪屍特性而能與喪屍進行近身肉搏。除了能夠和人類一樣使用武器和工具戰鬥，混屍人還擁有一套獨特的戰鬥機制：「孢子寄生機制」。具體來說，當混屍人的攻擊命中敵人，會使敵人身上掉落孢子，混屍人拾取孢子後便會獲得孢子技能。不同種類的怪物掉落的孢子亦有區別，使用後將帶來不同的增益效果與獨特技能。換言之，在戰場上的混屍人將會越戰越強。此外，混屍人還能透過寄生的植物來發現屍體，進而從屍體中獲得人類難以獲取的資訊，以此掌握稀有寶物、資源的所在位置。

外觀、戰鬥、採集——混屍人特色大揭密

與擅長製造並使用各種工具完成物資採集的人類不同，混屍人利用寄生蓮的能力來吸取生物能量，完成日常必需的採集工作。例如，從寄生蓮伸出根莖纏繞在樹木、石頭上，將樹木逐漸吸食腐朽，或將石頭攪碎。此外，混屍人還可藉此採集到僅有「混屍人」能夠獲取的獨特資源，並可利用這些獨特資源開發製作新型武器。

外觀、戰鬥、採集——混屍人特色大揭密

正是上述異於常人的外表與能力，使得混屍人成為末日世界中獨樹一幟的全新生存方式。

新地圖、新副本開放——神秘混屍人據點「地下城」

伴隨混屍人的登場，明日之後開放了一系列新的地圖場景供玩家探索。其中最有特色的便是「地下城」—只有混屍人能夠進入的大本營。乘坐電梯一直向下，就來到混沌無序的混屍人的樂園。地下一層的格鬥場是混屍人休閒找樂子的地方，可以在這裡試試身手，如果累了，也可以在吧檯喝上一杯，或是與酒保下上一注。地下二層的生活區與醫療區，供混屍人日常起居、修養生息。更下層的實驗區裡關押著徹底失控的混屍人同類，警示著混屍人們暴走失足的下場。據點最下層的巨大蘇生花冠美麗神秘而充滿力量，則是混屍人們的信仰之地與力量來源。

新地圖、新副本開放——神秘混屍人據點「地下城」

除了總據點地下城，地圖上分別散落了五個「哨站」，作為混屍人的分據點。透過乘坐電梯，混屍人玩家可以便捷地在據點之間移動。

人有善惡之分，混屍人自然也有更加混沌無序的存在，即與玩家敵對的混屍人群體。為了消滅這些不安分的存在，玩家可以在地圖上發現並集結進入敵對混屍人副本，但要記得留意各種密室與陷阱，說不定還會遇上新類型的敵人……更多挑戰等待玩家去遊戲內探索。

末日世界狼人殺——聯手百萬YouTuber推出「末日再生夜」

迎來年度最大更新的《明日之後》，將與擁有超過300萬訂閱數的知名YouTuber「這群人」合作拍攝「末日再生夜」——一檔集結喪屍、混屍人與人類三方陣營的未日主題狼人殺節目。8月6日「混屍人」版本正式上線後，該節目將於這群人私生活頻道上線。

十位玩家分別會抽到什麼陣營？茵聲、董仔、木星又會有什麼爆笑的表現？特別來賓陳零九、小賴、黃偉晉能充份發揮他們的高玩的經驗與天份嗎？趕快前往這群人私生活YouTube頻道觀看，還可領取這群人專屬明日之後遊戲禮包碼。

末日世界狼人殺——聯手百萬YouTuber推出「末日再生夜」

在手遊市場上，以末日喪屍為主題的遊戲並不少，但融合「似人非人、似屍非屍」的概念，《明日之後》「混屍人」版本實屬首創。「混屍人」的出現，是對末日生存品類的一次重大革新。不想再單純地進行人類與喪屍的爭鬥？想要以人類與喪屍之外的第三種視角看待已過分熟悉的末日世界？即刻下載《明日之後》，體驗末日來臨時的全新生存方式－「混屍人」吧！