測試大廠京元電子(2449)在旺季訂單需求暢旺、全面復工後稼動率恢復高檔帶動下，2021年7月合併營收雙位數「雙升」創29.57億元新高。投顧法人看好京元電第三季強勁復甦，營收及獲利有望改寫新高，全年營運可望同步創高。

京元電股價7月底觸及43.9元波段低點後上攻，今（6）日開高後持穩盤上，最高上漲3％至51.4元，截至午盤維持近1％漲幅，領漲封測族群、表現強於大盤。三大法人近日反手回補，本周迄今合計買超達6230張，其中昨（5）日便買超達6216張。

京元電公布7月自結合併營收29.57億元，較6月19.78億元躍升達49.47％、較去年同期24.71億元成長達19.66％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收181.85億元，較去年同期171.31億元成長6.15％，續創同期新高。

京元電因外籍移工群聚染疫事件造成產線短期降載，稼動率下滑使得6月營收降至近26月低點，導致第二季營運動能下滑，加上新台幣強升干擾，歸屬母公司稅後淨利8.64億元，季減24.55％、年減20.39％，每股盈餘（EPS）0.7元，獲利表現低於法人預期。

不過，隨著染疫危機解除全面復工，京元電產線稼動率逐步回復高檔水準，在遞延訂單認列及5G系統單晶片（SoC）、CMOS影像感測器（CIS）、高速運算（HPC）、車用電子旺季測試需求暢旺下，帶動7月營收顯著彈升、改寫歷史新高。

投顧法人指出，京元電受惠半導體需求暢旺，今年前5大客戶營收貢獻均見雙位數成長，預計第四季5G毫米波（mmWave）智慧手機推出，晶片測試時間增加、測試精密度提升，京元電購置更高階測試平台，有助帶動測試單價增加，第四季預期新增約5％測試產能。

投顧法人看好京元電第三季營收「雙升」逾1成，配合毛利率回升帶動稅後淨利「雙升」逾4成，同步改寫新高，全年稼動率將維持高檔，預估今年營收可望年增逾1成、稅後淨利年增逾4成，同步改寫新高，每股盈餘估逾3.9元。京元電不評論法人評估數據。