何炳樺說，餐點的部分可以持「愛心券」到唯克溪湖店、巷口飯糰、彰水路弘爺早餐店等領取，現階段先從各村里長反映需要的民眾發放，還有彰化YMCA課後輔導班的小朋友。（吳建輝攝）

疫情嚴峻許多店家關門無法做生意，更有許多弱勢家庭陷入困境，紓困金更是看得到吃不到，彰化溪湖大竹里長何炳樺，也是玄元帝爺功德會理事長的他，就號召各界愛心，購買超過千份的早餐供弱勢家庭免費享用，等開學後將透過學校調查，提供更多免費的早餐給所有需要的民眾享用。

何炳樺表示，疫情肆虐讓百姓受苦，各行各業都受到嚴重衝擊，許多困苦的民眾三餐不繼，除了自己接到許多里民電話，也接收到其他里長夥伴的訊息，因此號召功德會的會員們，一起幫助需要的民眾，短短一周的時間，就募集到超過1000份的早餐。

何炳樺說，餐點的部分可以持「愛心券」到唯克溪湖店、巷口飯糰、彰水路弘爺早餐店等領取，現階段先從各村里長反映需要的民眾發放，還有彰化YMCA課後輔導班的小朋友，而愛心券發放沒有任何資格限制，只要你有需要，就可以到指定的早餐店領取早餐。

唯克早餐楊店長說，感謝何里長與玄元帝爺功德會，不僅幫助到弱勢家庭，也幫助到受衝擊的店家們；巷口飯糰的老闆也說，在疫情期間開設早餐店，其實相當辛苦，感謝功德會所有善心人士，他會用最好的料理來回饋，讓愛循環。

何炳樺強調，將來開學後，也會請各個學校校長老師協助，調查有需要的學童，讓他們可以領取愛心券，將來早餐也會持續發放，不限定在溪湖地區，會視情況拓展到其他鄉鎮，也希望更多人能響應，一起來幫助真正需要幫助的人。