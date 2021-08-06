尖點(8021)第2季稅後盈餘為1.19億元，季增28.3%，為96年來單季新高，累計上半年每股盈餘為1.49元，由於進入傳統旺季，且新產能提前到位，尖點7月合併營收3.38億元，創下單月歷史新高，尖點總經理林若萍表示，第3季預期將維持這樣的營運熱度，有望比第2季好，公司也將持續擴充鑽針產能，預計明年上半年月產能將達2800萬支。

尖點今天舉行線上法說會，尖點因收購及客戶訂單強勁，第2季合併營業收入為9.34億元，季增19.8%，較去年同期增加27%，營業毛利為3.15億元，季增25%，單季合併毛利率為33.8%，季增1.4個百分點，年增3.4個百分點，營業淨利為1.63億元，季增15.2%，年成長62.9%，稅後盈餘為1.19億元，季增28.3%，年成長90.5%，單季每股盈餘為0.84元；累計上半年合併營收為17.13億元，年成長28.6%，營業毛利為5.67億元，年成長52.42%，合併毛利率為33.15%，年增5.17個百分點，營業淨利為3.04億元，年增1.17倍，稅後盈餘為2.11億元，年成長1.52倍，每股盈餘為1.49元。

就產品組合來看，第2季PCB鑽針營收年成長約22%，佔營收比重約61.6%，鑽孔服務營收年成長約45.9%，佔比約38.4%；累計上半年鑽針營收年成長20.1%，鑽孔服務約成長60.9%。

林若萍表示，受惠於併購效益及新客戶，第2季鑽針產能利用率約90%，高於往年同期，且因鍍膜產品為加值型產品，ASP較高，加上成本費用持續管控，第2季毛利率及淨利率分別較第1季上升1.4個及0.8個百分點。

去年鍍膜產品佔尖點比重約15%，目前已拉升到20%，未來有機會到25%。

由於進入傳統旺季，尖點7月合併營收為3.38億元，較6月增加1.8%，較去年同月增加29.8%，創下單月歷史新高；累計1到7月合併營收20.51億元，年成長28.75%。

林若萍表示，第3季鑽針可望維持滿載，鑽孔因10%新產能已提前到位，且傳統旺季來臨，預估產能利用率可望從第2季的70%拉升到80%；目前終端應用5G通訊可能有政治因素存在緩一點，手機須視各大手機品牌新機上市時間，NB、PCB看起來都不錯，汽車要看晶片緩解情況，以目前訂單需求狀況看起來，第3季預期將維持營運熱度，有機會比第2季好一點。

在產能規劃部份，尖點鑽針年初產能2300萬支，第2季透過併購增加200萬支銑刀產能，目前合併產能來到2500萬支，但仍不足以應對市場需求，尖點計劃於2022年上半年預計陸續再增加300萬支產能，屆時將達月產能2800萬支。