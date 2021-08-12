友訊(2332)累計上半年每股虧損0.24元，展望下半年，友訊認為缺料問題將開始逐季舒緩，友訊也將持續聚焦三大營運策略，即AI(人工智慧)、Green以及MIT(台灣製)。

友訊第二季營收33.69億元、季減少13.56%、年增加5.56%，歸屬母公司淨損2.19億元，單季每股虧損0.34元，單季毛利率28%，累計上半年每股虧損0.24元。

友訊財務長陳宜表示，友訊透過組織再造，新經營團隊主要轉型在精簡組織架構、強化供應鏈管理、整合產品開發，包括成立產品中心，整合產品研發效率，以及成立品牌中心，積極進行品牌強化，以少量多樣的精簡產品線，三大策略為AI、Green以及MIT。

展望第三季，全球各大廠均面臨缺料問題，陳宜指出，預計缺料狀況在第三季有機會開始逐季舒緩，隨著歐美疫情解封，遠距上班成常態，相關需求仍旺，審慎樂觀看待下半年營運。此外，友訊也積極在原物料建立緊密合作，與材料供應鏈接觸，有效掌握成本、產品交期以及技術，進而縮短產品上市時間。