有些人做事落落大方，個性也很爽快，與朋友相處時，不僅外向又熱情，不過一旦面對感情，他們反而會變得很害羞，追求對象時扭扭捏捏的，好像變了一個人似的，近日《搜狐網》分享3個平時為人決斷，不過在談感情時，他們會變得很膽小，甚至不懂得如何表達自己的想法。

1.天秤座

天秤座個性開朗，善於交朋友、與人相處，舉手投足間都散發出個人氣質，在朋友眼中，他們為人正直且有原則，不過在談感情時，天秤座非常謹慎，會對別人的付出抱持懷疑，因此很難敞開心扉與對象交談，他們需要進行長時間的觀察，直到確定對方是真心的，他們才會願意付出。

2.天蠍座

天蠍座外表看似高冷，但這其實是他們的保護色，只要與他們熟識後，就知道天蠍座做事很直接，他們有自信又灑脫，能夠自己完成的事，他們就不會去麻煩別人，不過直來直往的天蠍座一遇到感情，他們就容易露出卑微的一面，甚至不敢把心裡的話講出來，這也顯示他們在感情中很自卑，與平時的形象完全不同。

3.處女座

處女座無論做什麼事都力求完美，對自己抱有超高的標準，而在與人相處時，他們給人一種勇敢的感覺，遇到事情絕不退縮，不過面對感情問題，處女座就像是換了一個人，由於他們常選擇接近完美的對象，這也使處女座總覺得自己不夠優秀，無論平時有多強勢，一旦遇到感情的事，他們就會變得較害羞，就算與追求的對象感情逐漸變淡，他們也不敢隨便告白。