人和人相處難免會產生摩擦與衝突，有些人習慣主動示好，有些人習慣冷淡處理，但也有一部分的人罵人功力了得，每句說出口的話都能直戳對方痛處。《搜狐命理專欄》發文指出，處女座、天蠍座和白羊座的人非常會吵架，一旦和人發生爭執就會火力全開，把對方罵到不知道怎麼回嘴。

1、處女座

處女座天生個性就比較耿直，還是個十足的完美主義者，所以特別擅長在別人身上挑刺，每個指出的缺點都正好是對方的致命傷，因此給人留下了「毒舌」的印象，但並不是所有人都能夠接受這樣的對話模式，如果不想要被處女座的話語重傷，最好還是盡量別去招惹他們。

2、天蠍座

天蠍座的罵人功力非常強大，屬於一針見血的類型，不管是諷刺、挖苦、謾罵或者分析，每個方式他們都非常擅長，絕對讓對方完全無法回嘴。事實上天蠍座雖然常常看不慣某些人，但卻不太會主動說出口，除非對方先來招惹他們，才會激發出他們的惡魔屬性，把對方罵到狗血淋頭。

3、白羊座

白羊座生氣的時候就像是一顆炸彈，不管邏輯、不管道理，只要惹怒他們，他們就把對方最不願曝光的缺點、黑歷史全部炸出來，雖然有時候他們並不是故意的，但只要脾氣一上來他們就控制不住自己，所以如果看到他們生氣，一定要離遠一點，否則掃到颱風尾就慘了。