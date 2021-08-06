依據中央氣象局預報資料顯示，台南市明日（8月7日）雨量已達停班停課標準，台南市政府晚間宣布明天（7日）停班停課，外圍環流及西南氣流持續影響台灣，沿海及空曠地區易有9至10級強陣風，且有局部豪雨發生，水利局晚間6時開設三級應變中心，預訂明早8點開設二級應變中心。
台南市長黃偉哲提醒市民朋友，明日停班停課，如要出門，務必注意氣象預報，下雨如需行駛車輛，請視雨勢情況放慢車速，另因連日大雨，山區易有土石滑落的狀況，務必要留意落石坍方、小心行駛。
水利局說明，明早8點開設二級應變中心，由市府各單位進駐，並與各公所保持密切聯繫，確實掌握本市降雨及災情狀況，另截至今日晚上9點40分，最大累積雨量為北門區157毫米。水利局表示，轄下滯洪池皆已先行進行預洩降作業，各項水利建造物也巡檢完成，防汛整備相關物資皆已到位，水利局及公所也備妥22萬袋砂包及1800片L型防水擋板，民眾若有砂包或防水擋板需求，可提出申請妥適運用。
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