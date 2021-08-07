第四分局大墩派出所晚間8點多獲報，立馬趕赴現場，以人力疏導交通車流。（民眾提供）

員警調度線上警力協助疏導交通，並通知建設局等單位前往移除路樹。（民眾提供）

盧碧颱風引發強降雨勢，中南部發出豪雨特報，各地災情頻傳。6日晚間南屯區向上路發生路樹倒塌，嚴重影響交通，第四分局大墩派出所警員吳祥豪、蔡東昇晚間8點多獲報，立馬趕赴現場，以人力疏導交通車流，並通知建設局前來協助移除路障。

警方指出，大墩派出所於昨天晚上8時許，接獲民眾報案稱南屯區向上路一段698號前有路樹倒塌，員警趕赴現場，發現倒塌的路樹佔據2個車道，汽、機車鳴按喇叭聲四起，交通整個陷入大打結。

員警趕緊調度線上警力協助疏導交通，並通知建設局等相關單位前往移除路樹，不到1個小時的時間，就恢復交通順暢；往來的用路人看見員警無畏雨勢，認真賣力疏導車流，紛紛向員警揮手致意。

警方表示，面對中部各地雨勢不斷，警方嚴陣以待，加強巡邏各路口有無號誌損壞及路樹或大型廣告物、其他建築物倒塌，影響交通情形，如有發現立即通報迅速排除，以維護用路人的安全；同時提醒民眾非必要減少外出，降低發生交通事故的機會。