正在日本東京幫助美國男籃爭搶奧運4連霸壯舉的拓荒者明星後衛利拉德，眼見自己不斷督促球團積極補強，卻發現拓荒者幾乎在這波自由市場開放期間毫無搶人動作，「甜瓜」安森尼還跳槽湖人，替補中鋒坎特也回塞爾提克，這下子他當然不爽了。

「很顯然這一輪下來，拓荒者沒有主動出擊，沒有得到一些我們喜歡的球員，」利拉德表示，「這個時候你應該翻看整個自由球員清單，尋找那些還沒有作出承諾或你心儀的球員，然後找到能夠成為你球隊一份子的人，這是我們該做的事。」

利拉德坦承，自己並未深入研究過拓荒者應該如何補強的問題，「很多事情是我無法控制的，當你進入自由市場，你永遠不知道會發生什麼事，也永遠不知道某些人最後去了哪裡，你只能試著跟他們交流，努力說服他們成為拓荒者的一員。」

利拉德甚至把話說更清楚，強調自己還沒對於未來做出決定，代表他還在考慮是否離開拓荒者，因為就算擁有新主帥畢勒普斯，他也不認為拓荒者當前屬於爭冠球隊之一，「儘管我希望下季續穿拓荒者球衣，也想在波特蘭結束生涯，但我更渴望奪冠！」