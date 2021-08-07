東山區絲瓜授粉不佳。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

西瓜淹水褪去後的情形。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

連日豪雨，台南龍眼、木瓜、西瓜、絲瓜等農作物災損嚴重，截至8月6日下午4時，總受損面積812.33公頃、災損金額3097萬元，台南市政府呼籲受災農友主動向區公所通報農損，以盡速解決農民的損害。

台南市政府農業局統計，截至8月6日下午4時，受損面積較大的作物為東山、楠西及大內區的龍眼，共計437.3公頃；其次，為大內、楠西及山上等木瓜117.4公頃；仁德、歸仁、新市等西瓜114.9公頃；東山、柳營及白河等絲瓜61.15公頃等。

東山區長呂煌男指出，東山龍眼即將進入產季，但這幾天的連續大雨，讓龍眼吸收過多水分，外殼微微裂開，有些甚至落果嚴重；絲瓜也因連日豪雨，受粉情形不佳、著果率低，損害程度達20％以上。

台南市政府農業局日前邀集台南農改場、農糧署南區分署、東山區公所等單位組成勘災小組前往勘查絲瓜及龍眼，已通報農糧署，爭取公告辦理現金救助及低利貸款；此外，下周市府將再啟動木瓜、西瓜聯合勘災，保障農民權益。