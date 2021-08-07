江宏傑、福原愛（小愛）上月宣布離婚，江宏傑隨即調整好狀態，專心投入工作錄製節目《全明星運動會》，他恢單後，人氣不減，愛家、溫暖好形象，深受歡迎，近來受邀與日本運動品牌廠商合作，該廠商在官網曬出江宏傑帥照，宣布合作好消息。

對此，江宏傑所屬華研國際7日回應：「XIOM是一個很專業的桌球品牌，很高興成為合作夥伴，期待雙方日後推廣桌球這項運動風氣。」他現在一肩扛起照顧一雙兒女責任，身為單親爸後，迎來首個父親節，雖然當天有工作在身，他仍會買蛋糕與兒女、江爸、江媽等家人一起歡慶父親節。

江宏傑在《全明星運動會》擔任紅隊領隊，與隊員們感情深厚，其中隊員琦琦、房思瑜、晏柔中和紅隊經理粿粿先前發想拍攝「父親節企劃」，親自到江宏傑新竹老家送上驚喜蛋糕及送給江宏傑兒女玩具禮物，江宏傑感動：「感覺我在紅隊心中，好像也有把我放在一個位子，送我禮物、親手做蛋糕給我，揪甘心。」並祝福全天下的爸爸辛苦了，「父親節快樂，我們一起努力，當一個好爸爸！」