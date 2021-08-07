66歲香港巨星周潤發7日獲頒香港浸會大學榮譽人文博士，以表揚其專業成就以及對全球電影的重要貢獻。他一身畢挺西裝，一頭灰白髮造型上台，格外有型。他在台上致詞6分半鐘，細數出道的從影點滴，更感謝香港及香港人對他的關愛，一席話令人感動。

周潤發繼1999年獲香港演藝學院頒授榮譽院士、2001年獲香港城市大學頒授榮譽文學博士後，這回第三次獲學院頒授榮譽名銜。出道48年的他，起初在電視戲劇圈闖蕩，其中以《上海灘》成為家喻戶曉的演員。不過鮮為人知的是，他在70年代就演出電影，可票房卻總不理想，一度被諷為「票房毒藥」。

直至1986年，他主演吳宇森導演《英雄本色》票房及口碑雙贏，紅遍東南亞以至日本，由此成為票房保證。他回憶：「在《英雄本色》後，開始了10年『槍林彈雨』下的拍攝生涯，我可以說我開過的子彈，比當時的一哥還多，一日開幾萬發都有，好厲害。」

1994年周潤發轉戰好萊塢，起初非常辛苦，因不懂英文，工作還要兼讀夜校，2年後雖有機會拍攝首部好萊塢電影，但只有不到10句對白，「幸好我在1999年獲李安導演保薦去拍《臥虎藏龍》，一拍就拍到現在。」他坦言：「電影是個好玩有趣的行業，每個角色挑戰幸好大，不過當時我們為了溫飽，一定要付出百分之百，更不可以在現場讓別人等，是逼出來的！」