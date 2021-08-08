7日晚間11時、農曆七月初一子時到，新竹都城隍廟的開虎門儀式在三川殿登場，象微農曆七月正式到來。（陳育賢攝）

7日晚間11時、農曆七月初一子時到，新竹都城隍廟的開虎門儀式在三川殿登場，象微農曆七月正式到來。廟方表示，原本因考量防疫，今年取消所有中元節相關的祭典活動，不過，警戒已降至2級，在能夠兼具防疫工作又能讓重要的傳統宗教民俗活動繼續辦理之下，決定舉行開虎門儀式。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，在新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代的衙門，後面是監牢關了許多鬼魂，把虎門關起來，這些鬼魂就會被城隍爺看守住而不敢隨意亂跑。

這個俗稱「鬼門」的虎門，也只有在農曆七月會特別破例打開1個月，讓陰界的好兄弟放假來到人世間，享受難得的自由滋味。

新竹都城隍廟今年因疫情影響，取消各項中元節活動，今晨雖有開虎門儀式，但之後包括夯枷消災解厄、城隍遶境賑孤等祭典與活動仍然暫停。

目前疫情仍在2級警戒，都城隍廟尚有多項防疫措施，包括參拜時間為每日的上午7時至下午8時，人流管制室內50人、需全程佩戴口罩、保持社交距離、落實1922簡訊實聯制，禁止飲食、廁所、飲水機不開放，也不提供擲筊、抽籤、公用香燭，並且採單一出入口總量管制。