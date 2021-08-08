42歲「歐弟」歐漢聲日前低調宣布，已和小8歲重慶姑娘鄭雲燦辦好離婚手續，6年多婚姻畫下句點，歐漢聲強調雙方雖然當不成夫妻，但仍是給孩子最多愛的父母，而今（8日）是一年一度的父親節，歐漢聲稍早則在IG曬出海灘照，並感性引用黎巴嫩詩人紀伯倫的名言佳句談親子關係，引發網熱議。

今天是一年一度的父親節，而對歐漢聲來說，則是他離婚後的首個父親節，歐漢聲昨先曬出女兒撐傘照，噴父愛稱讚女兒：「真是個浪漫主義的孩子」，而歐弟稍早則在IG曬出沙灘照，並引用詩人名言：「『父親是弓、孩子是箭，弓寧願讓自己承受最極限的扭曲，最緊繃的張力只為賦予弦上的箭最豐沛飽滿的能量，然後放手讓它盡其飛遠。』-黎巴嫩 紀伯倫」。

歐漢聲IG全文。（圖／取材自歐漢聲Instagram）

歐漢聲以弓、箭比喻親子關係，抒發自己「寧願讓自己承受最極限的扭曲」，仍要讓箭擁有能量，這是歐漢聲宣布離婚後，首次感性談親子關係，不免被外界解讀是在吐心聲，女神柯佳嬿現身也留言：「你真的辛苦了～父親節快樂」。

歐漢聲在本月4日低調證實，已和小8歲的重慶姑娘鄭雲燦辦好離婚手續，他遺憾表示，雙方經過6年多的磨合和溝通，仍找不到更好的相處之道，雖然歐漢聲和鄭雲燦無緣以夫妻關係繼續，但兩人有共識當一輩子的家人，歐漢聲也語重心長說，與其說世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽。