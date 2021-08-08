台北市衛生局分析，北市8月1至7日一周新冠肺炎疫情，北市共新增確診本土病例16例，較前一週35例減少一半，各行政區分佈以中山區及萬華區各4例最多，其次為內湖區3例、大安區2例，松山區、南港區及士林區各1例。

北市本周本土病例共16例，其中居家隔離期間檢驗為陽性者有6例占38％、另有3例為已知感染源占19％、7例關聯不明占44％，本周家戶感染仍為主要原因，萬華、中山及內湖區共出現4件，為一戶2至3位家戶內感染案件，而家戶內最先發病或確診者均為感染源關聯不明。

北市衛生局表示，針對確診個案的工作職場，台北市亦積極介入，做疫情調查、接觸者匡列、防疫衛教及風險場域清消等工作，本周職場群聚有1案，為信義區百貨公司職場群聚，該場域2位確診者均為新北市個案，北市在7月30日接獲通知時，即到現場會勘並匡列接觸者，8月6日確診的第2例即是已匡列的居家隔離對象，藉由落實場域接觸者匡列，及時阻斷傳播鏈。