月薪55k竟然實領10萬元！一名新鮮人日前領到第一份薪水，月領55k的他戶頭竟然入帳10萬元，讓他又驚又喜，PO上網後連網友也不敢置信，就有過來人跳出來說，他第一次領薪水也多領超過2萬元，才知道只要公司有賺錢，月薪就會上漲，讓網友超羨慕「太好了吧，超佛的！」、「哪一間啦」。

一名網友在Dcard發文，表示他是國立碩士畢業的科技業工程師，月薪55k，但5日首次發薪時嚇到，戶頭竟然入帳10萬元，又擔心薪資條還沒收到，錢可能是溢發，10萬元對他這個新鮮社畜來說真的驚呆了，「真希望是什麼員工特別鼓勵獎金」。

然而6位數的薪資不只驚呆網友，更質疑是幻想文，「夢醒了沒？25K好像打成55K了」、「隔幾天上新聞就是當車手被抓」、「好奇問什麼性質的工作?微商嗎？」、「沒圖沒真相」。

對此，另一名網友回文，表示真的有這樣的佛心公司，他當時第一次領薪水也嚇到，月薪45k入帳金額卻是6萬8千元，整整多了2萬3千元，害他緊張地問主管是不是匯錯了，主管則解釋，只要公司這個月有賺錢，就會月薪加月薪乘以0.5，讓網友直呼「佛心公司！」

對此，網友看了之後紛紛留言：「好羨慕」、「乾，第一次聽說有這種事」、「太扯了吧」、「這間公司也太大氣了，羨慕死」、「公司還缺人嗎？」，至於是哪間公司，該網友只回應關鍵字是土木業「三中」。