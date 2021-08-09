日本副首相兼財務大臣麻生太郎日前因司機確診COVID-19而居家隔離，接受PCR核酸檢測呈陰性反應；財務省（相當於財政部）今天表示，麻生已解除居家隔離。

日本讀賣新聞報導，麻生早已打了2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並沒出現發燒等症狀；他本月6日接受PCR核酸檢測，結果7日出爐，呈陰性反應。今天保健所（衛生所）判斷，麻生並非確診司機的密切接觸者。

確診的這位司機是麻生從事政治活動時搭乘車子的司機，並未從事財務省內的職務。