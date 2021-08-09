日本副相兼財長麻生太郎檢測陰性 解除居家隔離 21:372021/08/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麻生太郎再檢呈陰性，結束居家隔離。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本副首相兼財務大臣麻生太郎日前因司機確診COVID-19而居家隔離，接受PCR核酸檢測呈陰性反應；財務省（相當於財政部）今天表示，麻生已解除居家隔離。 日本讀賣新聞報導，麻生早已打了2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並沒出現發燒等症狀；他本月6日接受PCR核酸檢測，結果7日出爐，呈陰性反應。今天保健所（衛生所）判斷，麻生並非確診司機的密切接觸者。 確診的這位司機是麻生從事政治活動時搭乘車子的司機，並未從事財務省內的職務。 揚州疫情大爆發 8官員遭問責 南京市江寧區台辦做好疫情期間台胞服務 # 麻生太郎 #肺炎 #陰性 #居家隔離 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義縣市明起恢復餐飲內用 04:102021/08/09 地方新聞 47歲男打AZ 2天後身體不適 送醫5小時死亡 13:532021/08/09 生活 未來新日常 來自紐約的城市防疫觀察 13:002021/08/09 生活 南京機場破口借鏡 桃園啟動防疫旅館新制 全力防堵Delta病毒 10:182021/08/09 生活 新竹縣居隔剩2人 10日起縣立游泳館有條件開放 17:472021/08/09 生活 南京台胞及台企員工無人感染新冠肺炎 台企運營受疫情影響有限 15:122021/08/09 生活 永和男咳嗽頭痛就醫竟確診 感染源釐清中 15:092021/08/09 生活 警報解除！嘉義縣10日起重回二級警戒 餐飲可內用了 12:432021/08/09 生活 疫情降溫 新北10日起開放校園暑期活動與體育訓練 15:262021/08/09 生活 海口8月5日確診病例病毒來源 初判來自俄入境貨運航班 17:372021/08/09 兩岸 陸本土疫情反彈 專家看經濟短期震盪不改復甦趨勢 13:022021/08/09 兩岸 國際熱門新聞 東奧》東奧花費近4300億史上最貴 美媒揭賺最大贏家 - 國際 澟冬將至！科學家警告墨西哥灣流處在崩潰邊緣 - 國際 東奧》東奧期間確診數暴衝3倍 國際奧會這些發言讓日本人超火 - 國際 俄在千島群島建軍事設施 恐成俄美對抗新前線 - 國際 俄海軍年底將接收3艘核潛艦 其中之一搭載6具核魚雷最受矚目 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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