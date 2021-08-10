祥碩(5269)累計上半年賺逾2個股本，2家美系外資出具最新研究報告，看好第三季出貨動能以及2022年的成長潛力，其中一家美系外資將祥碩目標價由1800元調升到2300元，另一家則維持在2250元。

美系外資表示，祥碩第二季每股獲利11.03元，單季營收滑落至14.71億元，季減少6.8%，主要是因為AMD晶片組出貨量下降，毛利率則由第一季的50%成長到54.5%，受益於更佳產品組合。

展望第三季，美系外資認為，預計祥碩將繼續受益ABF載板供應回穩，帶動AMD 500系列在第三季出貨持續反彈，且也相信祥碩的大陸企業在第三季也會出現反彈，預估單季營收將季增30~35%，至於毛利率，考量到持續具有定價能力，維持在高檔50%~55%。

美系外資也看好祥碩在2022年有許多增長動能，雖市場多保守看待PC需求，但祥碩主要業務為桌機PC非筆電，預計在更加的ABF載板供應下，祥碩2022年晶片業務將持續反彈，故將目標價由1800元調升到2300元、評等加碼。

另一家美系外資認為，祥碩第二季業績優於市場預期，祥碩的優勢在於USB和PCIe升級，加上技術領先，未來在新產品和毛利率上將持續有優勢。下半年儘管ABF供應仍然緊張，但最壞的情況已經過去，預計第三季祥碩營收季減少8%、年減少6%，毛利率53.5%，維持目標價2250元、評等加碼。

祥碩第二季單季合併營收為14.72億元、季減6.8%，稅後淨利為7.63億元、季成長6.8%，每股淨利11.03元；累計上半年合併營收為30.51億元、年增5.4%，稅後淨利為14.77億元，年成長12.3%，每股淨利為21.38元，賺進逾兩個股本。