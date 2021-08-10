「誰可以解釋這是什麼？」近日一名女網友分享一段影片透露，買了罐裝的脆笛酥打開後卻發現，其中兩根獨立包裝，令她十分疑惑，並將其PO上網詢問網友，引發不少網友熱烈討論，當中有專業的人解答，因為第一根通常不好取出，為了方便食用，因而使用塑膠袋，「是貼心消費者的設計。」

原PO日前於影音平台《TikTok》發表一段短片，只見她買了一罐脆笛酥，將其打開後卻發現，中間插了兩根獨立包裝的脆笛酥，她直接將其抽出不解地問，「都已經買罐裝了，為何還要單獨包裝？誰可以解釋這是什麼？我要解答。」

影片曝光後，不少人猜測「那兩根會不會是試吃包？說不定不好吃可以退貨」、「這是旅行包啦！方便你外帶出門吃」、「那兩根也在居家隔離中？」、「這是特仕版脆笛酥」等。

另外，也有專業的網友解答，因為罐裝／桶裝的餅乾，通常第一根抽取時會使餅乾容易碎裂，為了方便食用，因此其中兩根會特意用塑膠袋包裝，拿出來後罐子裡就會有多餘的空間，後面要吃的時候就會比較方便，不過也網友透露，這一類的餅乾不一定都是用塑膠袋設計，有的會利用瓦楞紙隔起來，但同樣都是「貼心消費者的設計。」