東京奧運剛落幕，市議員林祈烽和施志昌接獲市民投訴，在iBike租借站竟看到有位白頭髮的「阿嬤」，在停車架上空踩自行車，不曉得是在運動健身或是做復健工作？呼籲交通局應在各租借站設告示牌，禁止任何人空踩iBike，以免損壞車體危及使用者安全。交通局指出，將提醒民眾依指示正確使用。

市議會交通地政觀光委員會首日質詢，市議員林祈烽在議場播放一段民眾拍到的影片，內容看到一位白頭髮的長者，在iBike租借站的停車架上，空踩著自行車，一旁的看護外勞就坐在輪椅上觀看。

林祈烽指出，iBike剛設立時，曾發生有小朋友在租借站空踩自行車玩耍，還說要在上面甩尾，沒想到多年後，現在反而出現有老年人在空踩自行車；奧運剛剛才閉幕，不知道這位長輩是把iBike當自行車在練習腿力健身，還是空踩自行車在做復健的工作？

林祈烽和施志昌兩人呼籲交通局，應在各iBike租借站設立說明告示牌，禁止民眾沒有借車就在停車架上空踩自行車，以免造成車體損壞，損及下一位使用者的權益。

交通局長葉昭甫表示，從影片可以看出這位阿嬤應該沒有借車行為，因單車有歸屬權問題，會請廠商微笑單車公司加強派員巡檢，正確告知民眾使用狀況；交通局也會研議設告示牌，尤其在有類似這種行為發生的場站，會做清楚的資訊告知，希望民眾正確來使用iBike，以免造成車輛損壞衍生賠償問題。