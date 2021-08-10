大陸娃哈哈集團正式進軍創投圈。根據大陸36氪從中國基金業協會官網獲悉，由娃哈哈集團創辦人、76歲的宗慶後擔任法定代表人的浙江娃哈哈創業投資公司，在7月9日正式完成基金管理人備案登記。令人驚訝的是，宗慶後更親自下場，拿到基金資格從業證書。

這消息也引來大陸市場一陣激盪，「76歲的宗慶後都去拿基金從業資格證，我們還有什麼理由不努力！」、「大佬都在學習考試，我們也要好好看書呀」，不斷有基金經理、投資經理在朋友圈作出類似感慨，誓言活到老、學到老。

但實際上有趣的是，「宗慶後很有可能一科都沒有考，直接通過資格認定委員會認定的方式，獲得基金從業證照」一位私募從業者說。

根據中國基金業協會官網顯示，宗慶後獲得基金從業資格證的方式為「資格認定」，而非「通過考試」。過去透過資格認定委員會獲取基金從業資格的不僅宗慶後，包括雷軍、熊曉鴿、沈南鵬、徐小平、但斌、林園等一眾私募大佬，均是「免試」取得。

據第一財經查閱中國基金業協會發現，早在2016年5月13日，網站就公佈《私募基金登記備案相關問題解答（九）》，符合一定條件的私募基金管理人的高級管理人員，可通過資格認定方式獲取基金從業資格。