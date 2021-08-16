為鼓勵學生能取得與所報考系科相應之技術士證，技專校院招生策略委員會今天宣布，將乙級技術士證照採分級加分及專門職業及技術人員高普考證書納入技優甄審報名資格，此調整案將於111年起技優甄審入學實施。

技專校院招生策略委員會表示，技優甄審入學管道主要以鼓勵技藝技能優良學生可透過所取得之競賽優良成績或勞動部甲乙級技術士證持續升學，然近年來以乙級技術士證報名技優甄審人數明顯集中於部分職種。

招策會於108年度完成四技二專技優甄審入學管道乙證優待加分比率對準作業，由單一加分比率15％改為15％、8％、4％三級加分，以利於各專業領域均衡發展，作為產業用人的重要依據。

另為鼓勵高中職畢業生先入職場，再重返校園進修，創造非應屆生回流學習機會，招策會於109年度完成專技人員普考證書納入四技二專技優甄審入學報名資格，優待加分比率為15％及8％，讓已取得專技普考證書人士，憑藉此證書順利進入技專校院取得學士學歷。

二技技優甄審入學管道之招生制度調整規畫作業自109年度起進行，包含乙證優待加分調整、專技人員高普考證書納入報名資格，其中乙證優待加分調整及專技人員普考證書對應之招生類別及優待加分比率比照四技二專技優甄審之調整方式。此外，專科以上可報考之專技高考證書亦納入二技技優甄審報名資格，並訂定優待加分比率為25％。

招策會王主任委員錫福表示，技優甄審入學乙證優待加分比率調整規畫，期能鼓勵學生取得相應之技術士證，並提升證照的效用與價值。同時將專技人員高普考證書納入技優甄審報名資格，提供非應屆畢業生重返校園進修的機會，以提升技專校院培養學生更具實作技術能力