張鈞甯在電速劇《清單速配中》飾演有社交障礙的收發員。（PChome線上購物提供

張鈞甯繼去年《未來清單》後，再次領銜演出PChome電速劇《清單速配中》女主角，該劇將以大數據方式，喜劇題材呈現網路速配情節，結合電商平台特性，只要憑著購物清單，就有機會透過購買的每一個商品，觀察到對方喜好。張鈞甯將與王柏傑、阿達、金曲歌王Leo王、金曲天團茄子蛋等6位男星，擦出喜劇火花，峰迴路轉情節，勢必讓觀眾捧腹大笑。

張鈞甯在《清單速配中》飾演有社交障礙的收發員，花草樹木就是她的朋友與情人，喜愛看粉紅泡泡情節書籍，讓她直呼現實的自己：「粉紅泡泡一直離我很遙遠。」而劇中，她透過收發物品觀察他人的生活和個性，會從微小的細節發現同事的各種秘密，她笑喊自己平常太大剌剌，並不會刻意去觀察小細節，但有些小細節，可以看出一個人的三觀，就像見微知著，越是小細節越能反映出格局跟方向。

張鈞甯連續3年出任PChome線上購物代言人，清新氣質形象更是蟬聯該品牌最愛女明星，對此，張鈞甯表示：「非常榮幸，也要說PChome的眼光真的好呀！」談及在疫情狀態下的購物清單？張鈞甯透露平常多以網購居多，以日常用品，例如洗碗巾、護手霜、身體洗護等為主，她說：「想買什麼，第一時間就會到網絡上找，網購已經完全顛覆了我們十年的購物習慣，尤其在忙碌工作或者不喜歡出門的情況之下更是如此。」儼然是稱職的電商平台代言人。

《清單速配中》11日至13日晚上9點於PChome 24h購物官方網頁、Facebook粉絲團、官方Youtube全球獨家首播，全劇共3集。