Delta變種病毒近日開始在歐美蔓延，美國更是連續3日單日確診病例達10萬人，加上上周公布的美國7月非農報告達94.3萬人，讓市場對於美國聯準會(Fed)縮減寬鬆貨幣政策有預期心態，這導致美股周一(9日)走低，不過，美國財經名嘴克萊默（Jim Cramer）認為，美股還有6個催化劑，足以推升美股漲勢。

據《CNBC》報導，標普500指數成分股近期公布新一季財報，大部分都優於市場預期，預料接下來仍有機會有強勁表現，從從醫療保健、工業以及銀行業等領域，大多表現都相當亮眼。

第二，也就是Fed的立場，雖然上周的就業報告表現雖然相當驚人，但是在Delta變種病毒侵襲下，Fed預料會維持寬鬆貨幣政策來支撐就業市場與經濟復甦朝著正常水位前進，Fed不太可能看到每日新增10萬例確診的同時，對寬裕的資金流動急踩煞車。

接著，克萊默表示，市場上約有4兆美元的資金處於觀望態度，包括這些貨幣基金仍在蠢蠢欲動，在低利率市場上尋找好標的，隨著準備投入約1兆美元的規模進場，並觀察高股息股票的動向。

第四，看跌的對沖基金不斷認錯，必須空單回補才有機會追上股票漲勢，讓損益平衡，雖然這些對沖基金依然等待回調，但目前的牛是很難給創造它們所想像的買點。

至於迷因股，或是一些散戶專注且炒熱買氣的標的，克萊默認為也必須列為關注目標，因為不會知道這些散戶接下來會關注、追捧哪家企業。

最後，拜登政府的大基建計畫也是推動的因素之一，目前民主共和兩黨在一系列基礎建設相關的法案有初步共識，加上拜登最近延長「驅逐暫停令」（eviction moratorium）讓房客不會因為繳納不出房租而被房東驅趕，代表這些人又有空餘時間投資股市。