中華民國現代音樂協會在臉書上發出聲明，台灣作曲家曾興魁過世，昨晚深夜消息一出，曾興魁的學生與樂界友人，紛紛在臉書上發文表示不捨。

中華民國現代音樂協會表示，「今晚本會痛失一位台灣當代音樂大師作曲家，曾興魁教授。曾教授是本會創會元老，至今都是本會最忠實的會員與指導者，得知今晚於醫院逝世，實感突然與震驚。理事長潘家琳謹代表中華民國現代音樂協會全體會員，表示不捨與哀悼。」

曾興魁1946出生於屏東，就讀屏東師範學校（今國立屏東大學）後開始接觸音樂，1968年保送國立台灣師範大學音樂系，1977年獲教育部公費留學德國弗萊堡音樂院，主修作曲。返台後在師大任教，並在國內外發表作品，1989年與音樂同好發起成立中華民國現代音樂協會。曾獲吳三連獎。

曾興魁生前心繫台灣音樂發展，今年3月也曾投書媒體，大聲疾呼，希望台灣音樂館能提升位階，好讓各界捐贈的作曲家手稿，能有更完善的保存和研究。