國內疫情趨緩，藍綠白各陣營開始備戰2022地方縣市長選舉，而除了6都之外，新竹市因為是台灣科技重鎮，年輕人比例較高，成為各方勢力兵家必爭之地。台灣民眾黨近期傳出可能派出學經歷高及談吐佳的立委高虹安出戰，而民進黨目前最有可能出戰的，則傳出是行政院政務顧問鄭宏輝，國民黨方面則可能推出市議員林耕仁。

鄭宏輝。(圖/翻攝自 鄭宏輝 臉書)

鄭宏輝昨(10日)晚間在臉書PO文指出，新竹市最近很有政治味，國民黨主席候選人第一天的拜訪行程就來到新竹市、民眾黨籌備空降市長候選人為了選舉成立黨部博聲量。藍白為了選舉利益而來到新竹市，這點真是不謀而合，可見新竹市得天獨厚，不但是護國神山城市，也成為2022年選戰兵家必爭之地的戰場。

對於民進黨什麼時候辦理市長候選人的提名？幾月初選？鄭宏輝指出，民進黨的提名機制，「公職候選人提名條例」「公職候選人提名條例施行細則」都有清楚的規範。目前民主進步黨執政二屆屆滿的縣市包括基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣，原則上是同一類別，如果依照2018年的特別條例，將會辦理初選作業，由民調結果產生候選人。

網友則表示，「在地人討厭空降，每個地方都一樣啦！藍白綠誰敢空降誰就落選」、「一切都是最好的安排」、「新竹2任有做好嗎？」。